فيديو.. محمد صلاح يفاجئ ليفربول

فاجأ النجم المصري محمد صلاح جماهير كرة القدم بعودته سريعا إلى التدريبات مع فريقه ليفربول، بعد أقل من يومين من خوضه نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

ونشرت صفحة نادي ليفربول الرسمية فيديو يظهر عودة صلاح لتدريبات الفريق، الثلاثاء، بعد يومين من خوضه 120 دقيقة أمام السنغال في النهائي الذي خسره مع المنتخب المصري.

وظهر صلاح في الفيديو وهو يدخل أرض التدريبات، ليأتي خلفه المدافع فيرجل فان دايك وينظر للكاميرا مبتسما ويقول بحماس: “لقد عاد.. لقد عاد”.

وكان النجم المصري قد أخبر ناديه ليفربول أنه جاهز تماما للعب، ومستعد للمشاركة في لقاء ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس.

ومن ناحيته قال المدرب الألماني يورغن كلوب أن الفريق سيقيم حالة صلاح البدنية قبل قرار إشراكه في اللقاء المرتقب.

وأكد كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـليفربول أن صلاح عاد بالفعل إلى ليفربول وتحدث معه، مشيرا إلى أن النجم المصري بدا “محبطا للغاية”.

وقال كلوب: “أول شيء قاله لي صلاح عندما رأيته “أنا مستعد”.. إنه لاعب ذو خبرة كبيرة و”وحش” من الناحية البدنية لذلك علينا أن ننتظر ونرى، من الواضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة، الثلاثاء، وسنرى كيف يشعر غدا ونقرر”.

وأضاف: “لا نملك خطة مناسبة الآن، الهدف هو أن يلعب أطول فترة ممكنة ولكننا لن نتسرع في ذلك. إذا كان على ما يرام لن نتركه يشارك لأسباب خاطئة لذلك دعونا ننتظر”.

وعن ماني، قال: “ساديو (ماني) يطير إذا كان ذلك ممكنا مساء الأربعاء، لذلك سيصل هنا يوم الخميس لكنه بالطبع لن يشارك في مباراة ليستر”.