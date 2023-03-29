فيديو مدهش.. القاهرة "المضيئة" كما تبدو من الفضاء!

فاجأ رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، متابعيه على تويتر، بمقطع فيديو مدهش قال إنه التقط من محطة الفضاء الدولية خلال مرورها فوق العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح النيادي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر بأن ما ترونه “مرور ليلي من محطة الفضاء الدولية فوق مصر وتحديدا القاهرة”.

وتظهر الأضواء على مسار نهر النيل، وكذلك في دلتا النيل التي أخذت الشكل “الوردي” كما يسمع وهو يتحدث في الفيديو.

وكتب النيادي في تغريدته التي أرفقها مع مقطع الفيديو:

“نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر، هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء.”

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ تابع لشركة “سبيس أكس” المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، ضمن طاقم مكون من أربعة رواد.

ويشارك الفريق في مهمة لإجراء تجارب وأبحاث علمية متنوعة تسهم في توفير إجابات من شأنها مساعدة العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة لكواكب في الفضاء العميق.

"نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر“ هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء. pic.twitter.com/nEEUiJ7Uly — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 28, 2023