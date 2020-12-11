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فيديو مدهش … عمرها 7 سنوات واستطاعت رفع 80 كيلو غراما!

منذ ساعة واحدة
رفع أثقال

رفع أثقال

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أثار فيديو متداول لطفلة صغيرة استطاعت رفع 80 كيلو غراما دهشة الملايين الذين استغربوا من قدراتها العظيمة رغم صغر سنها على رفع وزن قد لا يستطيع شخصا راشدا أن يحمله ربما.

وفي التفاصيل، تمكنت الطفلة الكندية روري فان أولف البالغة من العمر سبع سنوات، من إبهار متابعيها على إنستغرام بعد رفعها وزن 80 كيلوغرامًا.

تعيش الطفلة الرياضية في مدينة أوتاوا، وتمارس رياضتي الجمباز ورفع الأثقال وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

تنافست روري مؤخرًا في الولايات المتحدة في فئة وزن أقل من 30 كغ وفازت بالمسابقة ضد منافسين يبلغون من العمر 13 عامًا وما فوق، مما يجعلها أصغر فائزة على الإطلاق في هذه المسابقة.

وتنشر روري عبر حسابها الشخصي على إنستغرام مقاطع فيديو لتدريباتها الخاصة. مما أدى بوقت قياسي إلى حصد 161 ألف متابع.

وفقًا لروري، تعتبر رفع الأثقال هوايتها، ولكنها تفضل الجمباز، الذي تمارسه تسع ساعات في الأسبوع.

وتضع الطفلة وشوما مؤقتة على ذراعيها، وأكدت أن هذه الوشوم تمدها بالطاقة والحماس للفوز بالمسابقات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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