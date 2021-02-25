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فيديو مدهش لانزلاق جليدي هائل لسطح بحيرة ضخمة

25 - فبراير - 2021
جليد

جليد

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تسببت الرياح الغربية ودرجات الحرارة الدافئة شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، بانزلاق جليدي هائل لسطح بحيرة ميشيغان الضخمة.

وأكدت صحيفة “wgntv” الأمريكية، أن الطقس الحالي هو الأكثر اعتدالًا في الأسابيع الثمانية الأخيرة، موضحة أن سبب الانزلاق يعود إلى الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

​وتعتبر بحيرة ميشيغان هي ثاني أكبر بحيرة في الولايات المتحدة من حيث الحجم، والثالثة من حيث المساحة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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