فيديو مدهش لانزلاق جليدي هائل لسطح بحيرة ضخمة

تسببت الرياح الغربية ودرجات الحرارة الدافئة شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، بانزلاق جليدي هائل لسطح بحيرة ميشيغان الضخمة.

وأكدت صحيفة “wgntv” الأمريكية، أن الطقس الحالي هو الأكثر اعتدالًا في الأسابيع الثمانية الأخيرة، موضحة أن سبب الانزلاق يعود إلى الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

​وتعتبر بحيرة ميشيغان هي ثاني أكبر بحيرة في الولايات المتحدة من حيث الحجم، والثالثة من حيث المساحة.

Giant ice sheet covering frozen Lake Michigan breaks awayhttps://t.co/yzSUhiOvPh pic.twitter.com/x3np3isqhO — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) February 25, 2021