فيديو.. مدينة سعودية تتزين بالثلج الأبيض!

في مشهد مليء بالدهشة والجمال، تزينت شوارع مدينة الباحة السعودية صباح (الأحد 31-3-2024) بكميات كبيرة من البرد والثلج، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار.

ودعت المديرية، إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه.