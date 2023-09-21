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فيديو مذهل.. شاهد كيف تصطاد "سلحفاة التمساح النهاشة" فرائسها!

منذ 5 دقائق
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سلحفاة التمساح النهاشة (Macrochelys temminckii) هي نوع من السلاحف في فصيلة السلاحف النهاشة، موطنها الأصلي موائل المياه العذبة في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أثقل سلاحف المياه العذبة وزنًا في العالم، حيث يمكن أن يصل وزنها إلى 100 كيلوغرام.

سُميت بالنهاشة لأنها تنهش الضحية بسرعة، وفي مقطع فيديو نشره أحد رواد السوشيال ميديا على منصة “X” كيف تبقي السلحفاة النهاشة فمها مفتوح حتى اقتربت سمكة فأطبقت عليها بسرعة خاطفة وابتلعتها.

تتميز سلحفاة التمساح النهاشة بحجمها الكبير وفكيها القويين، يبلغ طولها عادةً ما بين 60 و 90 سم، ويمكن أن يصل طولها إلى 120 سم في بعض الحالات. فكاها مزودان بأسنان حادة تشبه المنشار، ويمكنهما أن ينزعا قطعة من اللحم من فريسة كبيرة في غضون ثوانٍ.

تعيش في مجموعة متنوعة من الموائل المائية، بما في ذلك البحيرات والأنهار والجداول والمستنقعات. وهي مفترسة شرسة تتغذى على مجموعة متنوعة من الفرائس، بما في ذلك الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات الصغيرة.

كما تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض، ويرجع ذلك إلى فقدان الموائل والصيد الجائر. تم إدراجها على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

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