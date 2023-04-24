الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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فيديو مرعب.. ألسنة النيران تلتهم طائرة ركاب في الجو

منذ 4 دقائق
مشهد لألسنة النيران تتصاعد من الطائرة

مشهد لألسنة النيران تتصاعد من الطائرة

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اندلعت النيران بمحرك طائرة ركاب أميركية وهي في الجو بعدما اصطدم بها سرب من الطيور دفعها للهبوط اضطراريًا بعد وقت قصير من إقلاعها، من مطار أوهايو.

وغادرت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1958 مطار جون غلين كولومبوس الدولي في كولومبوس متوجهة إلى مدينة فينيكس في أريزونا لمدة 40 دقيقة فقط قبل أن يتم الكشف عن الحريق المروع.

وأظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء من الطائرة بعد أن دخل عدد من الطيور داخل المحرك بعد وقت قصير من الإقلاع. فقد ذكر أحد الركاب أن الطيار قال إن سربا من الطيور قد حوصر في المحرك، مما أدى إلى اندلاع الحريق.

وزعم شهود عيان أن الطائرة أصيبت بسرب من الطيور أثناء إقلاعها، مما تسبب في اندلاع ألسنة اللهب من المحرك.

كما قال أحد الأشخاص في كولومبوس بولاية أوهايو إن الأمر بدا “كما لو كانت المحركات على وشك التوقف”، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعادت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 إلى المطار مرة أخرى بسلام دون الإبلاغ عن إصابات، حيث أخمد رجال الإطفاء النيران سريعا.

وقالت شركة الطيران أميركان إيرلاينز في بيان، إن محرك طائرة بوينغ 737 اشتعلت فيه النيران في الهواء بينما صرخ الركاب، حيث امتلأت المقصورة بالدخان بعد أن اشتعلت النيران في المحرك إثر اصطدام طائر بالمحرك.

كما أوضحت أن الطائرة خرجت من الخدمة للصيانة، وإنها تعمل لنقل المسافرين على رحلات أخرى.

ومن المقرر أن تحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.

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