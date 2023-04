فيديو مرعب.. ألسنة النيران تلتهم طائرة ركاب في الجو

اندلعت النيران بمحرك طائرة ركاب أميركية وهي في الجو بعدما اصطدم بها سرب من الطيور دفعها للهبوط اضطراريًا بعد وقت قصير من إقلاعها، من مطار أوهايو.

وغادرت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1958 مطار جون غلين كولومبوس الدولي في كولومبوس متوجهة إلى مدينة فينيكس في أريزونا لمدة 40 دقيقة فقط قبل أن يتم الكشف عن الحريق المروع.

وأظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء من الطائرة بعد أن دخل عدد من الطيور داخل المحرك بعد وقت قصير من الإقلاع. فقد ذكر أحد الركاب أن الطيار قال إن سربا من الطيور قد حوصر في المحرك، مما أدى إلى اندلاع الحريق.

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O

— JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2023