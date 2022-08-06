السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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فيديو مرعب.. تعطل لعبة قطار أفعواني بركابه في اسبانيا

منذ 8 دقائق
لعبة قطار الموت

لعبة قطار الموت

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عاش مجموعه من الأشخاص في أحد مدن ألعاب الملاهي المتواجدة في العاصمة الإسبانية مدريد لحظات من الرعب، حيث ظل القطار الأفعواني عالق في السماء لمدة ساعه كاملة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة تعطل لعبة قطار أفعواني بركابه، الذين ظلوا عالقين لمدة ساعة كاملة، وذلك بحسب ما نقلته «LAD BIBLE».

ووقع الحادث في التاسعة من الخميس الماضي، وظل خلال هذه اللحظات 10 ركاب عالقين على ارتفاع 160 قدمًا، وسجل الفيديو لحظة توقف القطار قبل توقف عن الحركة في مسار الهبوط العمودي، حتى بات المتنزهون يرون السماء دون الأرض.

تزامن هذا العطل، مع بلوغ درجات الحرارة في العاصمة الإسبانية 37 درجة مئوية، وظل الركاب على هذه الحالة حتى أغلقت مدينة الملاهي أبوابها بحلول العاشرة مساءً، حتى تمكن المسؤولون من إجلائهم بأمان، دون وقوع أية إصابات نتيجة الحادث.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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