فيديو مرعب.. تمساح عملاق ينقض على سيدة أمريكية ويسحبها إلى البحيرة

تعرضت سيدة أمريكية مسنة تبلغ 85 عاما في فلوريدا بالولايات المتحدة وكلبها لهجوم شرس من تمساح ضخم خرج بشكل مفاجئ من بحيرة مائية كانت السيدة تسير قربها، مما أدى لمقتلها بطريقة بشعة داحل البحيرة.

وتدول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة كيف سبح التمساح داخل البركة باتجاه الكلب، قبل أن يرتفع من الماء ويصعد على الجسر ملاحقا الحيوان الأليف.

وكانت السيدة الأمريكية جلوريا سيرج بالقرب من البركة خلف المبنى الذي تسكنه، في فورت بيرس بولاية فلوريدا عندما زحف التمساح البالغ طوله 10 أقدام خارج الماء وحاول أولاً مهاجمة كلبها.

بعد ذلك، أسقط التمساح المرأة المسنة على الأرض ثم عض قدميها، ليجرها بعد ذلك إلى الماء.

وفي حين تم انتشال المرأة جثة هامدة من البركة، نجا الكلب من موت محقق هو الآخر.

بعدها، تمت محاصرة التمساح، الذي يُقال إنه يزن نحو 300 كيلوغرام، بينما تمكن صائد تماسيح من السيطرة عليه مخافة مهاجمته أشخاصا آخرين.

وقالت لجنة فلوريدا للمحافظة على الأسماك والحياة البرية في بيان “إن أفكارنا وأعمق تعاطفنا مع عائلة وأصدقاء الضحية” ثم تابعت “مثل هذه الأحداث التي تسبب بها التمساح نادرة في فلوريدا”.