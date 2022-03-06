فيديو مرعب.. ثور يخرج عن السيطرة ويهاجم المتفرجين في المكسيك

في لحظة لم تكن متوقعة، خرج ثور هائج عن سيطرة صاحبه خلال مسابقة “روديو” في المكسيك، وهاجم المتفرجين موقعاً إصابات 15 شخصا بين الحشود.

ووقعت الحادثة في بلدة تيريبيتيو ببلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية، والتي كانت تستضيف مسابقة “غاربيو”.

ويظهر في الفيديو ثور كبير الحجم يصطدم بالسياج المعدني المحيط بساحة النزال، مطيحا بالمتسابق الذي يركبه.

وتوجه الثور الهائج لمنطقة كبار الشخصيات مهاجما الجمهور فيها، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت الفيديو.

وقالت تقارير محلية إن 15 شخصا تعرضوا لإصابات خطيرة، وعولج عدد منهم في مكان المسابقة، بين نقل بعضهم للمستشفيات القريبة.

وأرجع عدد من الجمهور وقوع الحادثة إلى استهتار المنظمين بمعايير السلامة والأمان الخاصة بمثل هذه المسابقات، قائلين إن الأسوار والحواجز لم تكن متينة.

ركوب الثور هي إحدى فئات رياضة الروديو التي تتطلب من المتسابق أن يمتطي ظهر الثور ويظل ممتطياً إياه مدة 8 ثواني.

ووفقاً لـ “ويكيبيديا”، فإنه من المتعارف عليه في التقاليد الأمريكية، يجب أن يظل راكب الثور 8 ثواني كاملة وهو على ظهر الثور حتى يتم له احتساب ركوب ظهر الثور.

ويكون ممسكا بحبل مربوط على ظهر الثور بإحدى يديه، وتعد هذه الرياضة من أخطر الرياضات حتى أنها دُعيت بـ “أخطر 8 ثواني في عالم الرياضة”.

خارج الولايات المتحدة، تعد رياضة ركوب الثور من الرياضات التقليدية مع اختلاف القواعد وتاريخها فهي موجودة في كندا والمكسيك، غواتيمالا، السلفادور، هندوراس، كوستاريكا، نيكاراغوا، بنما، والبرازيل، والأرجنتين، ونيوزيلندا وأستراليا، مع وجود شبه كبير في قواعد اللعبة خصوصا مع وجود منظمة راكبو الثيران المحترفين.