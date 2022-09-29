فيديو مرعب.. سبايدر مان الصيني ينقذ رضيعة من الطابق السابع!

سجلت مدينة فوشان الصينية لحظات مرعبة لرضيعة تتدلى من الطابق السابع لشرفة شقتها، بمدينة فوشان الصينية.

في غضون ثوانٍ قرر أحد الجيران المخاطرة بحياته وقام بالتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وتمكن من إنقاذها قبل سقوطها، ولحسن الحظ كان رأسها محاصرًا بين الأعمدة المعدنية، فيما كان العديد من الأشخاص في الشارع يصرخون طلباً للمساعدة.

وتداول ناشطون على واسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة البطولية، حيث يظهر بوضوح عندما قفز الرجل من باب الفناء وبدأ في الانزلاق حول السطح الخارجي للمبنى للوصول إلى الرضيعة، وعلى الفور دفع الطفلة بيد واحدة بين القضبان، بينما ساعدته امرأة على الجانب الآخر من الشرفة في دخول الطفلة بعناية.

وحصد تصرف الرجل على الكثير من الإشادات من الذين شاهدوا الواقعة، ولقبّوا الرجل بـ Spiderman أو الرجل العنكبوت. كما تم تكريمه من إدارة المدينة.

واستذكر العديد من الناشطين على وسائل التواصل، حادثة حصلت في فرنسا عام 2018، حين صعد شاب مهاجر مالي يُعرف باسم مامودو غاساما أربعة طوابق من مبنى لإنقاذ طفل كان على حافة المبنى. ونتيجة لذلك ، منحته السلطات الجنسية الفرنسية.

Un vecino con aires de SpiderMan salva a un bebe de una caída de 7 pisos en la ciudad de Foshan, ubicada en la provincia de Guangdong, cerca del sur de #China RT 🫶🏿 pic.twitter.com/LcWtzeXq6z — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) September 27, 2022