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فيديو مرعب.. سقوط خاطئ يكسر رقبة مصارع شهير

14 - مارس - 2022
آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 9:37 مساءً
"بيغ إي" لحظة سقوطه مصابا في رقبته
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تعرض “بيغ إي”، المصارع الشهير، إلى كسر في رقبته أثناء نزال في ولاية ألاباما الأميركية، بعد أن ضرب رأسه الأرض بقوة لحظة تعرضه لهجوم من خصمه.

وكان بيغ إي يواجه ريدج هولاند في دوري المصارعة الأميركية الاستعراضية “WWE SmackDown”، عندما حمله الأخير وطرحه أرضا، لكن الأول سقط على رأسه بدلا من ظهره.

وخرج بيغ إي من الصالة على نقالة، وسط تصفيق وهتافات الجمهور.

ونشر المصارع الأميركي صاحب الـ36 عاما، واسمه الحقيقي إيتوري إيوين، مقطع فيديو من المستشفى مرتديا دعامة للرقبة، فيما أشار بأصابعه ليؤكد أن بوسعه تحريكها.

لكنه قال في المقطع المصور: “للأسف في الوقت الحالي يقولون لي إن رقبتي مكسورة”.

وحسب تقارير طبية، قال مختصون إن “بيغ إي” أصيب بكسر في فقرتين من رقبته، لكنه لن يحتاج إلى عمليات جراحية، فيما لا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيحتاج ليتعافى.

 

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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