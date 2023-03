فيديو مرعب.. طفلة تحاكي أحد المسلسلات وترمي طفلاً في بئر عميق!

أقدمت طفلة صينية بعمر 7 سنوات من مقاطعة يونان، وبشكل غير متوقع، على رمي طفل يصغرها بعامين، في أحد آبار المنطقة التي يسكنون فيها.

وقد وثق مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف أقدمت الفتاة وبكل برود على رمي الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، خلال سيرهما في أحد شوارع المدينة.

ويظهر خلال الفيديو المرعب، الطفل الصغير وهو يبكي ويحاول التشبث بأطراف البئر، قبل أن تقدم الفتاة على إزاحة يديه ليسقط في قاع البئر.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الطفلة كانت تحاكي مشهداً رأته في التلفزيون، وعملت تطبيقه.

لاحقاً، تمكن سكان القرية من إنقاذ الطفل من البئر وقام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لا يقدموا على رفع شكوى لدى الشرطة.

A girl in southwestern China threw a four-year-old boy into a 5-metre-deep well, claiming she had been imitating a scene from a TV show. pic.twitter.com/0TPrUKWaNl

— South China Morning Post (@SCMPNews) March 29, 2023