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فيديو مرعب.. مستعمرة "عناكب" تعيش في أذن امرأة

منذ 38 دقيقة
عنكبوت- تعبيرية

عنكبوت- تعبيرية

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وثق مقطع فيديو لحظة اكتشاف أطباء مستعمرة مروعة لعناكب تعيش في أذن امرأة.

وأتت المرأة إلى المستشفى في الصين بسبب ما بدا في البداية أنه حالة طنين (إدراك الصوت في حالة عدم وجود صوت خارجي مطابق). لكن المسعفين في مستشفى مقاطعة هويدونغ الشعبي، بمقاطعة سيتشوان، سرعان ما أدركوا أن الأصوات الغريبة والألم ينبعث من عنكبوت يستقر في أذنها.

وأرسل الطبيب مسبار كاميرا أسفل أذن المرأة ليجد طبلة أذن “مزيفة” نسجها عنكبوت ليربي مستعمرة من نسله.

وتُظهر لقطات الفيديو المروعة من المنظار الداخلي كيف يفحص الطبيب أذن المريضة اليمنى بملاقط خاصة مزودة بكاميرا.

ويجد الطبيب ما يشبه طبلة الأذن لكنه يدرك أنها شبكة حريرية. ثم عندما أبعدها، اندفع العنكبوت المرعب الذي يربي أسرة خلفها ويهاجم المسبار.

وقال الطبيب من قسم طب الأذن والأنف والحنجرة، هان شينغ لونغ، لوسائل الإعلام المحلية: “إن النسيج الذي صنعه هذا العنكبوت يشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن. وعندما أدخلت منظار الأذن لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي. ولكن عندما نظرت عن كثب، بدا أن هناك شيئا ما يتحرك في الأسفل. فدفعت شبكة العنكبوت جانبا، وكاد يلوذ بالفرار، ولكن تمت إزالته في النهاية بسلاسة”.

ولحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت ساما، ولم تتعرض المرأة لسوى أضرار طفيفة في قناة أذنها.

وقد حذر المستشفى الأفراد من إزالة الأجسام الغريبة بأنفسهم، وحثهم على طلب المساعدة المهنية عند توفرها بسبب خطر التسبب في مزيد من الإصابات.

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