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لحظات مرعبة.. فيديو لوفاة 7 طلاب جامعيين بسبب سقوطهم من الطابق الرابع!

منذ 23 ساعة
آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 4:29 مساءً
وفاة طلاب في جامعة في بوليفيا

وفاة طلاب في جامعة في بوليفيا

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وقعت حادثة مأساوية أمس في إحدى الجامعات البوليفية راح ضيحتها عدد من الطلاب، فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة ومتوسطة، نتيجة تدافع الطلاب وانهيار درابزين الطابق الرابع.

وبحسب ناشطون محليون ووسائل إعلام بوليفية، فقد لقي سبعة طلاب من بوليفيا حتفهم وجرح آخرون بعد سقوط درابزين الطابق الرابع في جامعة مدينة “إل ألتو” بسبب تدافع أكثر من 150 طالباً تتراوح أعمارهم بين 21 و23 سنة.

ووثّق مقطع فيديو لحظة تدافع الطلاب الشديد نتيجة اندلاع شجار لم يتبيّن سببه إلّا أنّ الإعلام المحلي قد ذكر أنّه تطوّر إلى اشتباكات بالأيدي.

ولم يتحمّل الدرابزين ضغط الإشتباكات فانهار فجأةً وهوى الطلاب الواحد بعد الآخر. وحضرت فرق الطوارئ والإنقاذ والشرطة بسرعة إلى المكان، وحاولوا تقديم المساعدة قدر الإمكان، وتم نقل الطلاب الجرحى إلى مستشفيات محلية مختلفة.

 

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