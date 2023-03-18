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فيديو مروع.. أصرّت على تصوير انهيار صخري حتى وقعت الكارثة!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 18 - مارس - 2023 8:49 مساءً
قبيل الانهيار الصخري

قبيل الانهيار الصخري

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لقيت امرأة من البيرو حتفها خلال محاولتها توثيق انهيار صخري في أحد المناطق، حيث وجدت ميتة تحت الصخور المنهارة.

ووفقاً لمقطع فيديو وثقه أحد السكان الشاهدين على الحادثة، تظهر المرأة وهي تقف أمام حافة الجبل القابل للانهيار، تتعالى حولها الأصوات المحذرة لضرورة الابتعاد قبل وقوع الكارثة.

ولكن كما يبدو في المقطع، فإن المرأة رفضت كل تلك التحذيرات، وظلت تصور حتى النهاية فجرفتها الصخور ووجدها أفراد الدفاع المدني ميتة أسفل الجبل.

ومطلع الشهر الماضي، لقي 15 شخصا مصرعهم جراء انزلاقات أرضية جنوبي البيرو.

وقالت مديرية معهد الدفاع المدني الوطني في منطقة أريكيبا حيث أدت الأمطار الغزيرة الأحد إلى حصول انزلاقات طينية وصخرية “ارتفع عدد القتلى حتى الآن إلى 15”.

وكانت أربع قرى في منطقة نيكولاس فالكارسيل هي الأكثر تضررا. وقال روهيا سانشيز حاكم أريكيبا لقناة “كانال” التلفزيونية إن “الوضع في هذه القرى الأربع سيئ حقا”.

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