فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لشاب لبناني مقيم في تركيا، خلال قيامه بإلقاء نفسه من الطابق السابع في المبنى الذي كان متواجداً فيه.

ووفقاً لناشطين على وسائل التاوصل فإن الشاب اللبناني ويدعى محمد السيد، يقيم في مدينة إسطنبول، وكان يعاني من بعض الضغوط والمشاكل النفسية.

ويظهر المقطع الشاب محمد وهو بصحبة صديق له في أحد المكاتب، وكانت تبدو عليه علامات التوتر والقلق والاضطراب، ثم أقد على فتح نافذة المكتب ونظر من خلالها للمرة الأولى، وعاد ليسأل صديقه عن كيفية الاستغفار.

ثم بدأ محمد يستغفر “الله” ثم نطق الشهادتين وتوجه إلى النافذة على الفور وألقى بنفسه منها، حيث تقع في الطابق السابع من المبنى.

وكان لافتاً في مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة في المكتب، تصرف صديق محمد السيد والذي على ما يبدو أصيب بصدمة كبيرة لهول المشهد، فسجد بشكل تلقائي على الأرض، ومن ثم عاد ليجلس على كرسيه دون معرفة ما يتوجب عليه فعله.

ووفقاً لأقرباء محمد، فإنه لا يزال على قيد الحياة إلا أنه يمكثُ حالياً في العناية الفائقة ضمن أحد مستشفيات مدينة إسطنبول في تركيا.

ونُقل عن عائلته أنّه كان يعاني من حالة نفسية شديدة، ومن المرجح أن تكون هي سبب ما قام به.