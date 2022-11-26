فيديو.. مشجع إيراني يثير تفاعلا واسعا عندما لاحظ أنه على الكاميرا بالملعب

شهدت بطولة كأس العالم المقامة في قطر، العديد من المواقف التي أثارت حالة من الجدل أبرزها عدم ترديد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني في المباراة الأولى أمام منتخب انجلترا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أحد المشجعين الإيرانيين خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره الويلزي ضمن بطولة كأس العالم في قطر 2022.

مشجع إيراني يبكي خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراة #ويلز .. ولكن لما شاف الكاميرا حب يجّود أكتر 😂🤣#المونديال_مع_الجزار | #Qatar2022 pic.twitter.com/gqtyXY5zEl — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) November 25, 2022

ويظهر المشجع الإيراني حاملا لعلم بلاده قبل أن يجهش بالبكاء خلال عزف النشيد الوطني لبلاده.

من طرائف المونديااال.. فيديو: مشجع إيراني يبكي أثناء عزف النشيد.. والمفاجأة حدثت عندما علم أنه يظهر في الكاميرا زاد بكاءه بعد مشاهدته الكاميرا . pic.twitter.com/wI271sE72B — مروان زياره القشعم (@abualmur1) November 26, 2022

وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي، بهدفين دون رد، في المواجهة الّتي أقيمت على أرضية استاد أحمد بن علي، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

من طرائف #مونديال_قطر_2022 مشجع إيراني يبكي أثناء عزف النشيد.. والمفاجأة حدثت عندما علم أنه يظهر في الكاميرا

زاد بكاءه بعد مشاهدته الكاميرة هههههه#ايران #ويلز_إيران #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/B8wDbtdZN5 — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) November 25, 2022

وجاء هدفا المنتخب الإيراني عن طريق روزبيه تشيشمي ورامين رضائيان، في الوقت بدل الضائع +90.