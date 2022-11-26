السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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فيديو.. مشجع إيراني يثير تفاعلا واسعا عندما لاحظ أنه على الكاميرا بالملعب

منذ 5 دقائق
الجمهور الإيراني

الجمهور الإيراني

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شهدت بطولة كأس العالم المقامة في قطر، العديد من المواقف التي أثارت حالة من الجدل أبرزها عدم ترديد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني في المباراة الأولى أمام منتخب انجلترا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أحد المشجعين الإيرانيين خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره الويلزي ضمن بطولة كأس العالم في قطر 2022.

ويظهر المشجع الإيراني حاملا لعلم بلاده قبل أن يجهش بالبكاء خلال عزف النشيد الوطني لبلاده.

وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي، بهدفين دون رد، في المواجهة الّتي أقيمت على أرضية استاد أحمد بن علي، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدفا المنتخب الإيراني عن طريق روزبيه تشيشمي ورامين رضائيان، في الوقت بدل الضائع +90.

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