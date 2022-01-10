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فيديو مشرد كولومبيا يخطف الأنظار.. احتفل بعيد ميلاده مع كلبين

منذ 12 ساعة

علم كولومبيا

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جذب فيديو لمشرد كولومبي أنظار الكثير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية احتفاله بعيد ميلاده مع كلبين.

وقرر خوسيه لويس ماتوس، الملقب بـ”شوكو”، الذي يعيش في الشارع في بوكارامانجا، بكولومبيا، الاحتفال بعيد الميلاد مع كلبين وبدا راضيا معهما على الرغم مما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية.

ووضع ماتوس في البداية قبعات احتفالية على رأسي الكلبين بجواره، وبدأ يردد الأغاني كما لو كان يهديها إليهما ويواصل التصفيق بصورة لافتة للأنظار.

وبعد إطفاء الشموع عانق ماتوس الكلبين، وقطع الكعك إلى شرائح، وقدم إلى كل كلب نصيبه بسعادة بالغة.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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