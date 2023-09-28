الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
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فيديو.. مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" في مكة المكرمة

منذ 35 دقيقة
صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة

صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة

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رصدت عدسات الكاميرات، مساء الأربعاء، مشهد مهيب لصاعقة لامست برج الساعة في مكة المكرمة.

وشهدت مكة المكرمة رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن معها أصوات الرعد والتي دوت بأصوات عالية، فيما أضاء البرق السماء.

ولقى مقطع الفيديو القصير، الذي وثق لحظة إصابة صاعقة برق على برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة، لتُشكل شكل شجرة في السماء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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