فيديو.. مصر تفتتح مشوارها بكأس أمم إفريقيا بالخسارة من نيجيريا

تلقى المنتخب المصري خسارة قاسية أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الجولة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2021.
وتجمد رصيد المنتخب المصري بدون نقاط في المركز الأخير بترتيب المجموعة الرابعة، فيما رفع منتخب نيجيريا رصيده للنقطة 3 في صدارة المجموعة.
ولم يكن أداء المنتخب المصري بالشكل المطلوب في المباراة، وتلقى هدف الخسارة في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول عن طريق كيليتشي ايهياناتشو.
🎥⚽️ هدف نيجيريا الاول عن طريق كيلتشي اهياناتشو 🇳🇬
مصر 0-1 نيجيريا#مصر_نيجيريا #كأس_أمم_افريقيا #AFCON2021
— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 11, 2022
وقللت خسارة منتخب مصر من نيجيريا، من فرص الفراعنة في الوصول إلى مراحل متقدمة البطولة، حيث يتنافس المنتخبان على صدارة المجموعة الرابعة، التي يمضي متصدرها في طريق سهل إلى حد كبير، بالمقارنة مع صاحب المركز الثاني، أو الثالث حال تأهله.
وتتأهل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16 بجانب الأول والثاني من المجموعات الست.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.