فيديو.. مصطفى درويش في تصريح سابق: أشعر بالموت وكتبت وصيتي لأخواتي

في خبر محزن وصادم رحل عن عالمنا اليوم الفنان مصطفى درويش، وفي تصريح سابق لمصطفى في حلقة من برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلى، كشف عن أنه شعر بالموت ولذلك قرر كتابة وصيته وتركها لإخوته.

وتحدث مصطفى درويش عن فترة مرضه بسبب كورونا قائلا: “تعبت وكان فيه وجع بطن شديد كده وزادت وعملت فحص لقيت في التهابات على الصدر، كنت وقتها بقول لأخواتى على باسورد الخزنة وإن أنا عندى فلوس هنا وعليا فلوس لده فلازم تدفعوا الفلوس اللى عليا كتبت وصية وسبتها لأخواتى”.

ويذكر ان مصطفى درويش شارك في الماراثون الرمضاني 2023 بـ4 أعمال فنية مختلفة مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وجسد مصطفى درويش شخصية عمران، في مسلسل “سره الباتع”، مع المخرج خالد يوسف، ومجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي.

كما ظهر مصطفى درويش في مسلسل “إكس لانس”، بطولة الفنان محمد سعد، في الموسم الرمضاني 2023، وشارك في مسلسل “تلت التلاتة”، بشخصية حازم مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وقدم مصطفى درويش شخصية عمر في مسلسل “كامل العدد”، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد.