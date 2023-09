فيديو.. معلم هندي يضرب طالبا مسلما بطريقة وحشية

أظهر مقطع مصور من داخل إحدى المدارس في الهند، قام مدرس بضرب طالب مسلم بطريقة وحشية، مما دفع السلطات للتحرك بعد انتشار فيديو على نطاق واسع.

ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه الثلاثاء الماضي، استخدام المعلم لطالبين من أجل الإمساك بيدي وقدمي الطالب الذي يبلغ من العمر عشر سنوات لضربه.

⚠️ WATCH : a #Hindu treacher Sri Bhagwan, a teacher of Bal Vikas School situated in Muslim Colony beat up a 10-year-old LKG #Muslim student brutally with a stick, causing serious injuries to the child!

Their hate is so deeply rooted that they dint even spare kids of Muslims. 😢 pic.twitter.com/xUXVCD2Sdt

— Khanzadah I Awadh (@Khanzadah_) September 23, 2023