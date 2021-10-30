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فيديو.. ملكة جمال مصر تزيل المكياج على الهواء لإثبات جمالها

30 - أكتوبر - 2021
نادين الجيار

نادين الجيار

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لم تتردد ملكة جمال مصر لعام 2021، نادين الجيار، من تنفيذ طلب الإعلامي العراقي نزار الفارس، في إزالة مكياجها على الهواء مباشرة خلال استضافتها.

وخلال استضافتها في الحلقة الماضية من برنامج “مع الفارس”، طلب نزار الفارس من ملكة جمال مصر أن تزيل الماكياج عن وجهها لأنه يرغب في رؤية جمالها الحقيقي متحدثا عن مدى ثقتها بنفسها للظهور أمام الجمهور من غير ماكياج.

من جانبها، واقفت نادن على طلب نزار الفارس واستعانت بمنديل لإزالة الماكياج عن وجهها ليصفها نزار الفارس بالشجاعة.

وكانت نادين الجيار، ملكة جمال مصر لعام 2021، عبرت مؤخرا عن مدى سعادتها بحصولها على هذا اللقب، وأكدت خططها للمشاركة في العديد من الأعمال الخيرية والسياحة الداخلية بمصر، موجهة رسالة لكل أسرة مصرية تخاف على بناتها من المشاركة في مسابقات ملكات الجمال بأنها آمنة جدا.

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