فيديو.. منع معلم بريطاني من تدريس الأطفال بسبب مظهره المخيف

منعت السلطات في بريطانيا مدرس من العمل مع الأطفال دون سن السادسة بسبب مظهره المخيف.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن سبب المنع هو شكوى والدين تفيد بأن ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من كابوس يتعلق بالمدرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيلفان هيلين أمضى ما لا يقل عن 460 ساعة في صالون الوشم في المجموع، والآن جسده، بما في ذلك لسانه مغطى بالكامل بالوشم.

هذا ويواصل الرجل تعليم تلاميذ المدارس فوق سن السادسة ويدعي أن مظهره له تأثير مفيد عليهم.

في رأيه، هذه هي الطريقة التي يتعلم بها الأطفال التسامح، مشيرا إلى أنه مع تقدمهم في السن، سيكونون أقل عرضة للعنصرية أو معاداة المثليين، “ولن ينظروا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كما لو كانوا من فناني السيرك”.

هذا ويزاول سيلفان هيلين مهنة التدريس منذ أكثر من 10 سنوات.