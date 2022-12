فيديو.. موجة انتقادات تطال رونالدو بعد مباراة سويسرا

أثار مقطع فيديو يظهر خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الملعب وحيدا ومباشرة، أثناء احتفال لاعبي الفريق بالفوز على سويسرا 6-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء 6\12\2022.

واتخذ مدرب البرتغال فرناندو سانتوس قرارا جريئا بإقصاء نجم مانشستر يونايتد السابق رونالدو من التشكيلة الأساسية لمباراة دور الـ16 في مونديال قطر.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 6, 2022