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فيديو.. ميريهان حسين بإطلالة مثيرة

منذ 48 دقيقة
ميريهان حسين

ميريهان حسين

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شاركت الفنانة ميريهان حسين فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر “انستجرام”، وظهرت ميريهان مرتدية بدلة بألوان متعددة، واعتمدت مكياج جذاب.

الجدير بالذكر الفنانة ميريهان حسين انتهت من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم “اتنين للإيجار”، وتعد أول تجرية لميرهان حسين في الغناء.

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميريهان حسين من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «فيسبوك»، معلنًا فيها عن انتهائهم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميريهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

وتابع إسلام شيبيسي، الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم اتنين للإيجار.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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