فيديو.. ميسي يثير الجدل في برشلونة

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة “برشلونة” مستغلا الإجازة التي حصل عليها من ناديه الفرنسي.

وجاء قدوم ميسي إلى برشلونة بعد ساعات قليلة من مشاركته في أولى مباريات باريس سان جيرمان بالموسم الجديد في الدوري الفرنسي، والتي تألق خلالها بتسجيل هدفين ليقود فريقه للفوز بخماسية نظيفة أمام نظيره الصاعد كليرمون فوت.

وبالتأكيد كان بعض الصحفيين في انتظار ميسي بمطار “إل برات”، وحرصوا على سؤاله عن إمكانية عودته إلى صفوف برشلونة والاعتزال بقميص البارسا.

لكن النجم الأرجنتيني لم يرد على أسئلة الصحفيين، واكتفى بالتوقيع على الصور لبعض المعجبين الذين حرصوا على استقباله.

وكان ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 بعدما عجز النادي الكتالوني عن تجديد عقده لأسباب اقتصادية، ليغادر في صفقة مجانية إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وسبق لخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، التأكيد على سعيه لاستعادة خدمات ميسي من أجل إنهاء مسيرته الأسطورية بقميص البارسا.

ويبقى عام واحد في عقد ميسي مع سان جيرمان، حيث ينتهي في صيف 2023، مع وجود بند يتيح له إمكانية التجديد مع النادي الباريسي لسنة إضافية اختيارية.

يذكر أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، طلب من لابورتا إعادة ميسي (35 عاما) لصفوف البلوجرانا وفقا لما كشفته صحيفة “سبورت” الكتالونية.

🛬Llega LEO MESSI a Barcelona tras los dos goles de ayer, chilena incluida, con el PSG 🔵🔴Primera vez que vemos a Leo en la ciudad después de los deseos de Laporta: “Me siento en deuda con él. Espero que el capítulo Messi en el Barça no haya terminado” 📻@COPE#fcblive pic.twitter.com/dof8exsSU3 — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2022