فنون ومنوعات

فيديو..ميسي يرد على تشافي في “تحدي ورق الحمام”

تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر به نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب بلفافة مناديل برجليه بدلا من كرة القدم.

ونجح ميسي بالتلاعب باللفافة عبر قدميه لأكثر من عشر ثوان، فيما اتضح لاحقا أنه كان تحد رشحه زميله السابق تشافي هيرنانديز للقيام به.

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وبات هذا النوع من التحديات رائجا على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل الحجر الصحي الذي تعيشه أعداد مهولة من مواطني الكوكب أجمع هذه الأيام.

وإلى جانب النجوم، شارك الكثير من مستخدمي تويتر بتحدي البقاء في المنزل، كل على طريقته الخاصة.

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