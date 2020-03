فيديو..ميسي يرد على تشافي في “تحدي ورق الحمام”

ونجح ميسي بالتلاعب باللفافة عبر قدميه لأكثر من عشر ثوان، فيما اتضح لاحقا أنه كان تحد رشحه زميله السابق تشافي هيرنانديز للقيام به.

وبات هذا النوع من التحديات رائجا على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل الحجر الصحي الذي تعيشه أعداد مهولة من مواطني الكوكب أجمع هذه الأيام.

وإلى جانب النجوم، شارك الكثير من مستخدمي تويتر بتحدي البقاء في المنزل، كل على طريقته الخاصة.

Xavi in the toilet roll keep-ups challenge and challenges #Messi and Busquets. pic.twitter.com/DBzKmpcYaS

