فيديو.. ميسي يعاتب راموس بسبب تدخله القوي في التدريبات

بدا الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، غاضبا من زميله الإسباني سيرجيو راموس، في التدريبات الأخيرة للفريق الفرنسي، خلال المعسكر الإعدادي المقام في اليابان.

وتم تداول فيديو خلال تدريبات باريس سان جيرمان يحاول خلالها راموس منع ميسي بقوة من استلام الكرة ومراوغته في التدريبات حتى كاد يعرقله، ولكن ميسي خطف وسدد في الشباك، ولكن النجم الأرجنتيني عاد لراموس للتحدث معه بشكل غاضب وبدا وكأنه يعاتبه على ما فعله.

وحاول راموس تهدئة الأجواء وتخفيف حدة التوتر التي ظهرت على ميسي، وتوقف المران بالفعل بعد هذه اللقطة لدقائق.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU — Xabhi ✪ (@FCB_Lad) July 24, 2022

وكانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية قد كشفت أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة طلب من خوان لابورتا رئيس النادي، التعاقد مع ميسي.

وجاء طلب تشافي بخصوص الصيف المقبل، 2023، عندما ينتهي عقد ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان.

ويمتلك تشافي علاقة رائعة مع ميسي، ويعتقد أن عودة الساحر الأرجنتيني ستضيف ماديًا وفنيًا للبلوغرانا.

ويرى تشافي أن ميسي لا يزال في جعبته ما يقدّمه للفريق، وبالتالي يتمنى عودته لاستكمال آخر سنوات مسيرته في البلوغرانا.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الصيف المقبل، لكن عقده يحتوي على بند إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وأشارت تقارير صحفية في وقتٍ سابق إلى أن ميسي أخبر إدارة باريس سان جيرمان بتأجيل الحديث عن تمديد عقده من عدمه لما بعد مونديال 2022 في ديسمبر.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 بعد نهاية عقده وقرار الإدارة عدم التجديد له بسبب عدم قدرتها على تحمل راتبه المرتفع.

وسجل ميسي 11 هدفا في 34 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان خلال موسمه الأول، وقاده للظفر بالدوري الفرنسي.

ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، وقد انضم إليه عام 2000 في طفولته، وظل بين جدرانه 21 عامًا حتى رحيله الصيف الماضي.

وعقد برشلونة مجموعة صفقات نارية الصيف الجاري بضم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونخ، والبرازيلي رافينيا قادمًا من ليدز يونايتد، والإيفواري فرانك كيسي قادمًا من ميلان، والدنماركي أندرياس كريستينسن قادمًا من تشيلسي.

ويسعى برشلونة جاهدًا للتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية.