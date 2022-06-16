فيديو.. ميسي يعود إلى برشلونة رفقة عائلته

عاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة منتخب الأرجنتين، إلى مدينة برشلونة الإسبانية خلال الساعات الماضية.

وظهر ميسي في فيديو أثناء العودة لمدينة برشلونة، رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه؛ ماتيو وتياجو وسيرو.

وأعربت جماهير برشلونة عن سعادتها الشديدة برؤية ليو من جديد، وحرصت على التقاط الصور التذكارية معه وطلب توقيعه.

ولعب ميسي على مدار 21 عاما في برشلونة بين 2000 و2021، آخر 17 سنة فيها كانت كلاعب في الفريق الأول حولته لأكبر هداف في تاريخ النادي بـ672 هدفا.

وجاءت زيارة ميسي إلى برشلونة بسبب ممتلكاته في المدينة الكتالونية، وأبرزها المنزل الذي كان يعيش فيه والذي سيمكث به لعدة أسابيع خلال إجازة الصيف الحالي.

وحقق ميسي 34 لقبا خلال حقبته مع برشلونة أبرزها 4 لدوري أبطال أوروبا من أصل 5 فاز بها الفريق على مدار تاريخه، بالإضافة إلى 10 ألقاب في الدوري الإسباني.

وجاء رحيل ميسي عن برشلونة في 2021، بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها البارسا على مدار السنوات القليلة الماضية.