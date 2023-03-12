فيديو.. مي سليم تطرح أغنيتها الجديدة "يا بنتي"

طرحت الفنانة مي سليم أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “يا بنتي”، عبر موقع “يوتيوب”، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأم.

أغنية “يا بنتي” من تأليف الشاعر محمود عبدالله، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

والأغنية هي الثانية التي تطرحها مي سليم خلال الأسابيع الماضية، بعد طرح أغنية “احنا كبنات”، كلمات محمد مصطفى ملك، لحن محمود أنور، توزيع محمد مجدي.

كانت مي سليم قد روجت للأغنية بالقول إنها “مهداة لكل أم بتشوف بنتها في فرحها، ويوم الأم قرب كل سنة وكل أم طيبة وبخير ربنا يحفظ كل الأمهات ويخليهم لينا”.

وفيما يلي كلمات الأغنية:

عدت الأيام يا بنتي

والليلة دي الكل شافك

وسط فرحة كبيرة وانتي

قاعدة لابسة توب زفافك

أيوه رايحة لدنيا تانية

لسه فيها هتبتدي

بس قلبي هيبقي عندك

مهما عني هتبعدي

كنت وانا بلعب معاكي

بدعي وفي حضنك بَضُم

إني اشوفك يوم عروسة

زي حلم أي أم

وادي أحلامي ودعايا

شوفتهم بعينيا اهم

فهميني كبرتي إمتي

لأ وقلبك داب و حب

ياللي لسه ما جاش ف عمري

أغلي منك أو أحب

ربنا يهنيكي دايما

باللي تتمنيه يا رب

نمسك الخشب النهارده

هو فيه حد في جمالك

لأ وبكره الفرحة تكمل

وبإيديا أشيل عيالك

بالسلامة وبدعي ليكي

طول حياتك تكسبي

عايزة أوصي كمان حبيبك

شيلها في عينيك والنبي