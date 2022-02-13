السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. ناقة تحتضن صاحبها الذي فارقها منذ فترة

13 - فبراير - 2022
ناقة - صورة تعبيرية

ناقة - صورة تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ناقة وفية تحتضن صاحبها الذي لم تره منذ فترة… فيديو

تتميز بعض الحيوانات بالوفاء الشديد لأصحابها من البشر، ومنها الإبل، التي ظهر أحدها في مقطع فيديو مؤثر عندما رأت صاحبها الذي فارقته منذ فترة طويلة.

نشرت الفيديو صحيفة “المدينة” السعودية بصفحتها الرسمية على “تويتر”، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لقاء بين ناقة وصاحبها في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

وبحسب الفيديو، فإن الناقة أظهرت الوفاء لصاحبها الذي لم تره منذ فترة طويلة عبر احتضانه ولف رقبتها حوله في مشهد حققا تفاعلا واسعا وعبر عن أسمى معاني الوفاء.
مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الإبل في السعودية – سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021

وتقول الصحيفة إنه رغم محاولة أحد الأشخاص تخليص الناقة من صاحبها إلا أنها ظلت تحتضنه بينما يظهر تأثير الموقف على وجه صاحب الناقة أثناء عناقها له.

    المزيد من منوعات

    العنف الأسري - تعبيرية
    122 ضحية في عام واحد.. ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري في فرنسا
    هنا الزاهد
    بالصور.. هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب إطلالتها المختلفة
    جيانلويجي دوناروما
    دوناروما يدخل على خط أزمة نيمار ومبابي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين