فيديو.. ناقة تحتضن صاحبها الذي فارقها منذ فترة

ناقة وفية تحتضن صاحبها الذي لم تره منذ فترة… فيديو

تتميز بعض الحيوانات بالوفاء الشديد لأصحابها من البشر، ومنها الإبل، التي ظهر أحدها في مقطع فيديو مؤثر عندما رأت صاحبها الذي فارقته منذ فترة طويلة.

نشرت الفيديو صحيفة “المدينة” السعودية بصفحتها الرسمية على “تويتر”، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لقاء بين ناقة وصاحبها في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

#فيديو_متداول .. "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت".. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة فاحتضنتهhttps://t.co/xPF9ByhM6w#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/6SfYHJNO3L — صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 13, 2022

وبحسب الفيديو، فإن الناقة أظهرت الوفاء لصاحبها الذي لم تره منذ فترة طويلة عبر احتضانه ولف رقبتها حوله في مشهد حققا تفاعلا واسعا وعبر عن أسمى معاني الوفاء.

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وتقول الصحيفة إنه رغم محاولة أحد الأشخاص تخليص الناقة من صاحبها إلا أنها ظلت تحتضنه بينما يظهر تأثير الموقف على وجه صاحب الناقة أثناء عناقها له.