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فيديو.. نسرين طافش تكشف خبايا حياتها الشخصية وسبب طلاقها

منذ 4 دقائق
نسرين طافش

نسرين طافش

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أثارت الفنانة نسرين طافش ضجة واسعة بتصريحات جديدة عن أزمة طلاقها بعد أشهر قليلة من الزواج.

وحلّت نسرين طافش ضيفة ببرنامج “Podcast with Nayla” عبر منصّة “يوتيوب”، وتحدثت عن حياتها الشخصية وقصة طلاقها.

وقالت إنّ عدم التفاهم كان عقبة في حياتها مع طليقها، مشيرة إلى أن التجربة لم تكن هينة عليها.

وتابعت: “لا يوجد طلاق هين، لكن الحياة تجارب لنتعلم ونعاود التجربة، هي تجارب إنسانية، وكلنا في بداية أي علاقة يكون لدينا آمال وتوقعات ونوايا جميلة، وبعدها يظهر إن كان هناك تفاهم أم لا”.

وقدمت نسرين طافش نصائح للسيدات، قائلة: “لتجاوز هذه التجربة عليك أن تتقبل في البداية أن الحياة تجارب، ولا نعطي الأمور أكبر من حجمها، أكبر غلطة تقع فيها النساء في الوطن العربي هي القفز من الانفصال إلى (انظروا إلى حياتي الجميلة من بعده)، بعد طلاقي ابتعدت لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الإجراء أقوم به كثيرا عندما أشعر أن معنوياتي منخفضة لأسمح لمشاعري بالخروج، وأغلب النساء يخشين من مواجهة مشاعرهن السلبية، ويحق لهن البكاء والضعف، والقوة في التعبير عن الضعف، والاعتراف بأنهن بحاجة لمساعدة”.

وقالت: “يجب عليهن الابتعاد عن نظرة المجتمع للمطلقات، المجتمع ليس بيده سعادتي أو حزني أو نجاحي، هذا كله بيد رب العالمين، وهو وحده القادر على عقابي وليس المجتمع، نحن نعطي أهمية أكبر للمجتمع، إن كان ربي حلل الطلاق هل أرد على متخلفين يرددون أنه حرام؟ ضميري هو مقياسي الأول والأخير، وعلينا في المجتمع العربي التخفيف من رأيه بنا”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أنهى خبير التجميل الدكتور شريف الشرقاوي، حالة الجدل بشأن انفصاله عن الفنانة نسرين طافش.

وأعلن الشرقاوي انفصاله عن نسرين طافش، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” خلال رده على سؤال أحد المتابعين.

وقال خبير التجميل إن الطلاق تم بسلام بينهما، مشددا على أن عدم الاتفاق شيء طبيعي بين البشر، وأضاف أنه يحترم نسرين طافش، وهذا هو الأهم.

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