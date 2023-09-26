فيديو.. نيشان يفتح النار على ياسمين عز: مش كتير مهم

تصدر الإعلامي نيشان حديث مواقع التواصل بعد انتشار فيديو له ضمن فعاليات منتدى الإعلامي العربي في دبي، بعد غضبه عند غياب الإعلامية المصرية ياسمين عز، المفاجئ عن الجلسة التي كان من المفترض أن تجمعهما.

وخلال الندوة، صعد نيشان إلى المسرح ليتسال في الميكروفون عن سر غياب الإعلامية المصرية ياسمين عز، ووجه تساؤلاته للجمهور لكن دون الحصول على إجابة واضحة.

وبعد أن شعر نيشان أن ياسمين لم تحضر قال أنه “عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم ولازم أعطي رأيي عن ياسمين “أكيد عم تحضرّ صوتها الشتوي”. ومن ضمن الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين قائلا بأنه يمكنها الاجابة فيما بعد عليها “ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب “التفاهة أو الغباء” و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة”.

وقال نيشان في تصريحات صحفية: “عيب، طلبوا مني منتدى دبي للإعلام حتى أعمل هذه الندوة أنا إنسان كتير محترف بعمل شغلي على أكمل وجه، لكن الضيفة يلي عينوها لم تحضر ولم تعتذر.. كل التقدير لكل الناس يلي أجو.. على كل حال طرحت كل الأسئلة يلي بدي أطرحها باعتقد أجبت.. أنا شخص إلي 28 سنة بالإعلام بعرف أجاوب وأسأل”.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ياسمين عز تقف أمام الإعلامي اللبناني نيشان ويحيط بهما مجموعة من حضور المنتدى، في محاولة منها للاعتذار عن غيابها، لكن، وبحسب تفسير البعض للفيديو الذي لم يظهر فيه صوت الحوار واضحا، فإن محاولات ياسمين عز لم تسفر عن نتائج حيث بدا نيشان غير مهتم بما تقوله خاصة وأنه قال إن تصرف الإعلامية المصرية غير مقبول ووصفه بـ”غير المحترم” للمنتدى وليس له هو شخصيا فقط.

وأرجعت ياسمين عز سبب غيابها إلى مشكلات عند بوابة المنتدى، إلا أن نيشان رفض التفاعل معها أو تصديق ما بررت به موقفها.

#ياسمين_عز عملت ضرب بالمنتدى الاعلامي في دبي @DubaiPressClub وتغيبت لعدما عملولها قيمة ودعوها لجلسة نقاش ! هيدي اللي بتقول فينيقي وفرعونك ويااااا محمد ووقفي تتنفسي لان زوجك جنبك !!

اكيد لما بدنا تستضيف هذه المساطر رح تكون نتيجة واضحة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MjUqmYVPte — Fatima daoud 🎙 (@fatimadaoud) September 26, 2023

#ياسمين_عز وصلت متأخرة على الندوة،

ما احترمت الوقت ولا الحضور ولا الاعلامي #نيشان .

تحية للسيدة منى غانم المرّي وللمنظمين يلي ما سمحوا لياسمين تدخل على الجلسة بعد تأخيرها احترامًا لنيشان ولجميع الموجودين في #منتدى_الإعلام_العربي ، هيك خطوة رح تكون درس لكل مين بيستخف بوقت الاخرين… pic.twitter.com/clJKvfF9aw — Elie Merheb (@_ElieMerheb) September 26, 2023