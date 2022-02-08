الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. هاني شاكر يثير جدلا كبيرا بحصوله على جنسية دولة أجنبية

8 - فبراير - 2022
هاني شاكر

هاني شاكر

A A A
طباعة المقال

حالة من الجدل، أثارها نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.

وقال هاني شاكر إنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.

وتابع شاكر أن حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا” حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.

https://twitter.com/guevara25janu/status/1490788117468659715

وطرح هاني شاكر مؤخرا أغنية لو سمحتوا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب.

الغناء الشعبي

وكان هاني شاكر قد أعلن أنه لا يمانع من تكرار تجربة الغناء الشعبي، خاصة بعد النجاح الذي حققه العام الماضي مع النجم المصري أحمد سعد بأغنية “يا بخته”، مضيفا: “إذا أتيحت الفرصة لعمل دويتو شعبي جديد سوف أتعاون مع الفنانة بوسي، أو الفنان محمود الليثي”.

    المزيد من منوعات

    إسماعيل بناصر
    إسماعيل بناصر يهدي ميلان التعادل 1-1 مع أتلانتا
    بكلفة 8 مليون دولار .. حفل زفاف اسطوري لجينيفر لوبيز وبن أفليك
    من مباراة نيوكاسل ضد مان سيتي
    تعادل مثير بين نيوكاسل ومانشستر سيتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن