فيديو.. هدف غريب لنادي نابولي يمنحه الفوز على ليتشي

قطع نابولي خطوة أخرى نحو الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد انتظار دام 33 عاما بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على ليتشي بفضل هدف سجله المدافع أنطونينو جالو في مرماه بصورة غريبة (الجمعة 7-4-2023).

وعزز فريق المدرب لوتشيانو سباليتي صدارته للدوري بفارق 19 نقطة أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي يواجه يوفنتوس غدا السبت.

وبات نابولي، الذي لم يخسر في الدوري سوى ثلاث مرات كان آخرها يوم الأحد الماضي أمام ميلان، قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1990.

وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 18 عندما لعب جيوفاني دي لورينزو الخالي من الرقابة ضربة رأس مستغلا عرضية كيم مين-جاي إلى داخل الشباك.

وأدرك ليتشي التعادل بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما انقض فيدريكو دي فرانشيسكو على كرة أخفق الدفاع في ابعادها في منطقة الجزاء ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 64 أعاد جالو الكرة بصدره إلى حارس مرماه فلاديميرو فالكوني الذي انزلقت الكرة من بين يديه إلى داخل الشباك معلنا ثاني أهداف نابولي.

وهذه الخسارة السادسة على التوالي التي يتعرض لها ليتشي في الدوري ويحتل المركز 16 بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.