فيديو.. همس فكري تفوز بلقب "سعودي أيدول"

أسدل الستار ،الأربعاء، على النسخة الأولى من “سعودي آيدول”، بفوز المتسابقة همس فكري باللقب، في الحفل الختامي بالمملكة العربية السعودية.

وبعد أسابيع عدة من المنافسات الغنائية الحماسية والمصيرية، وصل 3 مشتركين إلى الحلقة الختامية، ليتنافسوا على اللقب وهم همس فكري وعبد العزيز مانع وماجد العويد.

وتحدث المتسابقون الثلاثة بعد صعودهم للمرحلة النهائية عن مشاعرهم وأمنياتهم، حيث قالت همس فكري: “طبعًا سأتبع مسيرة الفنانين الكبار المخضرمين وأترك بصمة للصوت النسائي السعودي امتثالا لرؤية 2030، وسيتم عمل ألبوم متنوع يضم جميع الألوان من إنتاج بلاتينوم وأتمنى أن ينال إعجابكم”.

وأضافت همس فكري في لقاء تلفزيوني: “رح أقدم جميع الأذواق للفن السعودي من الفن القديم وإحيائه، إلى الفن السعودي الجديد الذي يواكب جميع الأذواق وسأحرص على اختيار الأغاني التي تليق بفني الذي سأقدمه بعد سعودي أيدول”.

أبارك للفائزة بلقب سعودي ايدول همس فكري … وسعيد بالشراكة بين #هيئة_الترفيه و مجموعة MBC في برنامج #سعودي_أيدول … الذي ساهم في اكتشاف وإبراز العديد من المواهب على مدى ١٥ حلقة 😍🇸🇦 pic.twitter.com/EQcTBgYMXl — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 15, 2023

ومن جانبه قال المتسابق عبد العزيز مانع إنه بصدد إنتاج أعمال فنية موسيقية بعد البرنامج بالتعاون مع كبار ملحني وشعراء العالم العربي.

وأضاف: “أحاول جاهدًا أن أكون جزءًا من هذا الوطن العظيم، وأن أكون مشاركًا في كل محافله الوطنية وأن أستمر بإكمال مسيرة الفنانين الكبار”.

أما ماجد العويد فكان أعلن أنه في حال فوزه باللقب سيقوم بإنتاج أغان جديدة تليق بصوته وتليق بالفن السعودي”.

وتابع: “أشارك جمهوري بكل عمل على كل مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم دعموني حتى وصلت لهذه المرحلة في البرنامج”.