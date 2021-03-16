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فيديو.. هيفاء وهبي في مشهد مضحك وغريب

16 - مارس - 2021
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو على حسابها الشخصي بانستغرام شد انتباه محبيها ومتابعيها.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مشهد فيديو قصير للفنانة هيفاء وهي تقوم بحركة أثناء رقصها في إحدى الحفلات.

وبحسب موقع “لبنان 24” حاولت النجمة اللبنانية إخافة “نقزة” المتابعين من خلال تنفيذها حركة سريعة ومضحكة بتقريب وجهها إلى الكاميرا.

وشارك الكثيرون مقطع الفيديو القصير للفنانة هيفاء معتبرين أنه يمنحهم الطاقة الإيجابية في حياتهم.

واحتفلت النجمة اللبنانية قبل أيام بعيد ميلادها الـ49، خلال تصويرها أحد أعمالها في لبنان.

وشاركت الفنانة اللبنانية مع متابعيها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، الذي تتلقى فيه مفاجأة تتمثل في احتفال أقيم لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

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