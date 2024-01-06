السبت 24 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 6 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. هيفاء وهبي كادت تضرب معجب ليلة رأس السنة

منذ 14 ثانية
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

A A A
طباعة المقال

على الرغم من مرور أيام على الواقعة، فإن ما حدث مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ليلة رأس السنة قد وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي متأخراً.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ظهرت فيه الفنانة بأحد مطاعم بيروت تحيي حفل رأس السنة.

وبينما كانت تغني على المنصة مندمجة، طلب أحد الحاضرين السلام عليها ماداً يده، فما كان من الفنانة إلا أن بادرت بالسلام وأعطته يدها فعلاً.

إلا أن “المعجب المهووس” كما لقبته تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، أصرّ على الاحتفاظ بيد الفنانة رغم امتعاضها، ثم شدّها إليه مرغمة.

وبعد أن فاضت هيفا غضباً سحبت يدها بقوة، إلا أنه عاد وعاند، ما أجبرها على دفعه بقوة أكبر، وكأنها تضربه.

وانتشر الفيديو مؤخراً كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات انتقدت المعجب بحدة، وأكدت أن تصرفه مع الفنانة “غير أخلاقي”.

    المزيد من منوعات

    أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا
    بعد أكثر من 3 سنوات على وفاته.. مارادونا بريء!
    شركة سبيس إكس
    بسبب ماسك.. سبيس إكس ترفع دعوى قضائية ضد وكالة أميركية
    غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم زوجها يثير الجدل!

    الأكثر قراءة

    سمير جعجع
    جعجع يطرح "علامات استفهام": وضع لبنان غامض وكلّ الاحتمالات واردة!
    كارفور: لن نبيع منتجات "بيبسيكو" بسبب ارتفاع أسعارها
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    مسؤولون إسرائيليون يدقون طبول الحرب.. نقطة الحسم مع لبنان اقتربت!