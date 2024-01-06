فيديو.. هيفاء وهبي كادت تضرب معجب ليلة رأس السنة

على الرغم من مرور أيام على الواقعة، فإن ما حدث مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ليلة رأس السنة قد وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي متأخراً.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ظهرت فيه الفنانة بأحد مطاعم بيروت تحيي حفل رأس السنة.

وبينما كانت تغني على المنصة مندمجة، طلب أحد الحاضرين السلام عليها ماداً يده، فما كان من الفنانة إلا أن بادرت بالسلام وأعطته يدها فعلاً.

إلا أن “المعجب المهووس” كما لقبته تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، أصرّ على الاحتفاظ بيد الفنانة رغم امتعاضها، ثم شدّها إليه مرغمة.

وبعد أن فاضت هيفا غضباً سحبت يدها بقوة، إلا أنه عاد وعاند، ما أجبرها على دفعه بقوة أكبر، وكأنها تضربه.

وانتشر الفيديو مؤخراً كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات انتقدت المعجب بحدة، وأكدت أن تصرفه مع الفنانة “غير أخلاقي”.