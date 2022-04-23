فيديو.. وائل جسار: نادم على تصوير هذا الكليب وأتمنى حذفه من اليوتيوب

كشف المغني اللبناني وائل جسار عن انزعاجه من “فيديو كليب” سبق أن صوّره قبل سنوات طويلة.

وقال الفنان وائل جسار، خلال استضافته ببرنامج “حبر سري” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” المصرية، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إن كليب أغنية “أرجوك” يتمنى ألا يشاهده مرة أخرى.

وبرر “وائل” عدم رضاه عن الكليب بقوله: “الكليب عبارة عن شخصيات موجود فيها، ساعة أصلع مفيش شعر، ساعة متر بقدم حاجات، ساعة طبال، مش أنا”.

وأردف: “شكلي وحش خالص، عشان كده مبحبوش وأتمنى يتشال من اليوتيوب”.

عمليات التجميل

على صعيد آخر، اعترف الفنان وائل جسار بخضوعه لجراحة تجميلية في وجهه، مؤكدا أنه حقن “بوتوكس” في جبينه.

اعتبر “وائل” نفسه أنه يحظى بـ”شكل كويس” على حد تعبيره: “مش تكبر ولا غرور. الحمد لله أنا مقبول في الشكل ليه أغيره”، مضيفًا أن إجراء بعض التعديلات ليس خطأ: “مش غلط لو حسّنا شوية في مظهرنا”.

وأوضح “وائل”، أنه لا يخشى تقدمه في العُمر، باعتبار أن هذا الأمر سنّة الحياة: “تمر السنين علينا ونكبر وييجي جيل غيرنا”.

الغناء مع محمد رمضان

وأشار “وائل”، إلى أنه لا يمانع في الغناء مع الفنان محمد رمضان، حال تلقى عرضًا يناسب الجمع بينهما في عمل غنائي واحد.

وقال “وائل”، إنه تجمعه علاقة طيبة بـ”رمضان”، وكان آخر لقاء بينهما في إحدى حفلات رأس السنة: “بوجه له تحية كبيرة وهو صاحبي وأخويا”.

وأضاف: “لو في حاجة تناسبنا الاتنين ليه لا. إذا في حاجة تناسب صوتي وصوته ويكون في تقارب ليه لا.. ده يشرفني”.