السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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فيديو.. وصلة رقص لسيرين عبدالنور ونوال الزغبي تشعل مواقع التواصل

منذ 33 دقيقة
سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تجمع بين النجمتين نوال الزغبي وسيرين عبدالنور في حفل خاص، وظهرتا في قمة الانسجام والرقص.

وظهرت نوال الزغبي وهي تغني وتقف أمامها سيرين عبدالنور وهي ترقص معها، وفي فيديو آخر ظهرت سيرين وهي تصور فيديو لنوال الزغبي.

وارتدت سيرين عبدالنور فستانا أنيقا في الحفل من تصميم طوني ورد، جاء يحتضن منحنيات قوامها بفتحتين من الخصر.

وكانت منصة “شاهد” روجت لمسلسلها اللبناني الجديد “العين بالعين” بطولة النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور والفنان اللبناني رامي عياش.

وقامت منصة شاهد، بنشر الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام” وأرفقته بتعليق قالت خلاله: “العين بالعين، و الحسـابات لازم تتصفّى.. سيرين عبدالنور ورامي عياش في الدراما اللبنانية.. العين بالعين قريبا”.

وينطلق عرض مسلسل “العين بالعين” 21 أغسطس/ آب الجاري، ويشارك في بطولته رامي عياش، وسيرين عبدالنور، وعدد آخر من الفنانين وهو من سيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا علم، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

 

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