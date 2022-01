فيديو وصور.. السماء تمطر الأسماك في أميركا

كان الطقس في تيكساركانا، التي تمتد عبر تكساس وأركنساس، يوم الأربعاء عاصفاً مع احتمال سقوط الأسماك.

هبت عاصفتان عبر المنطقة وبعد أن تبددت، وجد السكان في كلتا الولايتين أنّ الأرض مليئة بالأسماك الميتة.

وفقاً لمدينة تيكساركانا، تكساس، يُشار إلى هذه الظاهرة باسم ‘المطر الحيواني’ وتحدث عندما تجرف الحيوانات المائية الصغيرة في أنابيب المياه أو المسودات التي تحدث على سطح الأرض.

وقال جيمس أوديرش ل WCIA أنه كان يعمل في وكالة لبيع السيارات المستعملة على جانب تكساس عندما سمع أصواتاً عالية في الخارج.

وقال: “كان هناك صوت صاخب من الرعد وعندما فتحنا الباب، نظرت إلى الخارج وكانت السماء تمطر بقوة وسقطت سمكة على الأرض”.

نشر شخص آخر مقطع فيديو على تويتر بعنوان:” نعم. أمطرت الأسماك في منزلي أيضاً”.

كما شارك العديد من السكان الآخرين صوراً ومقاطع فيديو على الإنترنت تظهر أسماكاً صغيرة ميتة على الأرض.

Yep. It rained fish at my house too. pic.twitter.com/NRfT8veXT9

— C’mill™️ (@camillecwarren) December 30, 2021