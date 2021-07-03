فيديو وصور لمسابقة تناول البرغر.. أكلا 34 شطيرة برغر في 10 دقائق

من المسابقات الغريبة والطريفة التي تشهدها الولايات المتحدة، هي مسابقة تناول شطائر البرغر التي يتم تنظيمها سنويا في واشنطن.

وكان على ملكة مسابقة تناول البرجر السنوية في واشنطن أن تشارك كأس البطولة، الجمعة، مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي.

ولم تتمكن مولي شولير من التهام عدد الشطائر التي تناولتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.

وتمكن أيضاً خصمها السنوي دان كينيدي من التهام 34 شطيرة في البطولة السنوية التي استضافتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “زد برجر”.

وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرجر في 10 دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4350 دولاراً، من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1750 دولاراً نقداً.









أكلا 34 قطعة برغر في 10 دقائق! مسابقة سنوية لأكل البرغر في #واشنطن | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/bURCXbGfAO — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 3, 2021