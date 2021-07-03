الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو وصور لمسابقة تناول البرغر.. أكلا 34 شطيرة برغر في 10 دقائق

3 - يوليو - 2021

مسابقة تناول البرغر

A A A
طباعة المقال

من المسابقات الغريبة والطريفة التي تشهدها الولايات المتحدة، هي مسابقة تناول شطائر البرغر التي يتم تنظيمها سنويا في واشنطن.

وكان على ملكة مسابقة تناول البرجر السنوية في واشنطن أن تشارك كأس البطولة، الجمعة، مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي.

ولم تتمكن مولي شولير من التهام عدد الشطائر التي تناولتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.

وتمكن أيضاً خصمها السنوي دان كينيدي من التهام 34 شطيرة في البطولة السنوية التي استضافتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “زد برجر”.

وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرجر في 10 دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4350 دولاراً، من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1750 دولاراً نقداً.



 

    المزيد من منوعات

    جينيفر لوبيز
    في سن الخمسين.. إليكم سر جمال جينيفر لوبيز
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو يعود إلى إنجلترا لبحث مستقبله مع مانشستر يونايتد
    من مباراة سان جيرمان وريال مدريد
    قرار غير مسبوق.. سان جيرمان يتعاقد مع طبيب نفسي بسبب ريال مدريد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟
    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟