الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
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فيديو يثير الجدل.. وانتقادات تلاحق عروس بسبب تامر حسني

منذ 8 دقائق
تامر حسني من حفل الزفاف

تامر حسني من حفل الزفاف

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تصدر في الساعات الأخيرة تامر حسني الترند بسبب فيديو له مع إحدى الفتيات يوم زفافها، وفي التفاصيل حيث قرر عريسها عمل مفاجأة لها، فأحضر تامر، فاختبأ تامر خلف المرآة أثناء وضعها للمكياج، وظهر تامر فجأة لتصرخ الفتاة من فرحتها وتحتضنه.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تعليقات سلبية من الجمهور، الذين وجهوا انتقادات لتامر حسني وللعريس، خاصة أن الفيديو خارج عن العادات والأعراف، كما أن العروس ليست من أصدقاء تامر حسني أو أقاربه.

الغريب في الأمر أن هناك عددا آخر من الفيديوهات قد انتشرت من إحياء تامر حسني لحفل الزفاف، والتي ظهرت فيها العروس وهي ترقص معه على أنغام أغانيه تاركة عريسها يرقص بمفرده.

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من حضور الفنان #تامر_حسني لحفل زفاف في #تونس #Tunisia #tunisie #paris #باريس #france #فرنسا #fyp #viral

♬ original sound – Menna taha || منة طه

ومن جانبه، علق المطرب تامر حسني على الفيديو المتداول له مع العروس، خلال تجهيزها لحفل زفافها، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تامر صورة برفقة العروس وعريسها الألماني، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب: “جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم، وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغانيا من صغرها.. مبروك حبايب قلبي”.

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