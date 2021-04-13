فيديو يثير ضجة من التعليقات لفنانتين سوريتين في الإمارات

نشرت الفنانة ليليا الأطرش عبر خاصية “الستوري” على تطبيق “إنستغرام” لحظات من اللقاء الذي جمعها مصادفة مع زميلتها الفنانة مرح جبر في أحد مطاعم دولة الإمارات.

كما أظهرت ليليا علاقة الحب والمودة التي تجمع بينها وبين الفنانة مرح جبر، من خلال مقطع فيديو داخل المطعم، ولم تنس ليليا التغزل بجمال مرح الذي لم يتغير على مر الأيام.

نشرت الفنانة ليليا الأطرش عبر خاصية “الستوري” على تطبيق “إنستغرام” لحظات من اللقاء الذي جمعها مصادفة مع زميلتها الفنانة مرح جبر في أحد مطاعم دولة الإمارات.

كما أظهرت ليليا علاقة الحب والمودة التي تجمع بينها وبين الفنانة مرح جبر، من خلال مقطع فيديو داخل المطعم، ولم تنس ليليا التغزل بجمال مرح الذي لم يتغير على مر الأيام.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة من التعليقات كما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بكثافة.

جاءت معظم التعليقات تمدح ملامح وفتنة مرح جبر التي ما زالت محافظة على رونقها دون عمليات تجميل.

من الجانب الآخر، انهالت التعليقات السلبية التي تنتقد الفنانة ليليا الأطرش، بسبب عمليات التجميل التي غيرت ملامحها الطبيعية الجميلة إلى ملامح أكثر قسوة وأقل جاذبية.