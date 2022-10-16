الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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فيديو يثير غضبًا على الانترنت.. أغاني أم كلثوم في كنيس اسرائيلي

منذ 46 دقيقة
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انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يظهر مجموعة من اليهود بصدد غناء وصلة من أغاني كوكب الشرق “أم كلثوم” داخل كنيس.

ويظهر في الفيديو العديد من الأشخاص، بينهم متدينون، داخل قاعة الكنيس، ليبدأ أحدهم بغناء مقطع من أغنية أم كلثوم “سيرة الحب”، ثم يستلم الميكرفون شاب آخر يرتدي القبعة اليهودية الشهيرة ليكمل الأغنية.

وأرفقت صفحة “اسرائيل بالعربية” الفيديو بتعليق جاء فيه: “أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقًا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب”.

وأضافت: “لا تفوّتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كلٌّ يؤدي مقطعًا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة”.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة اتسم أغلبها بعدم الرضا عما شاهدوه، خاصة أن الكنيس هو مكان للعبادة وليس لترديد الأغاني.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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