فيديو يجمع ماكرون بمنتخب بلاده: فخورون بكم.. وأداء مبابي "استثنائي"

بعد هزيمة بلاده أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم في قطر، أكّد الرئيس إيمانويل ماكرون أنّ “المنتخب الفرنسيّ جعلنا نحلم”، ونشر مقطعاً مصوراً عبر حسابه الرسمي على تويتر تحت عنوان “فخورون بكم”، حيث يظهر وهو يتحدث إلى اللاعبين في غرفة تبديل الملابس.

فبعد الهزيمة، حاول الرئيس الفرنسي مواساة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي بقي واجمًا. ثم هنّأ الرئيس الفرنسي أفراد المنتخب، وقال أمام لاعبين صامتين يظهر عليهم الشعور بخيبة الأمل، “سيكون هناك بلا شك ندم بعد هذه المباراة، (لكن) لعبتم كرة قدم رائعة. كان لديكم القلب والرغبة والموهبة” للمحاولة.

وعند خروجه من الغرفة صرّح ماكرون للصحافيين أنّه شارك حزنه مع اللاعبين، “خصوصًا لأنّنا اقتربنا من الهدف”، مضيفًا “وفي الوقت نفسه، ما قلته للاعبين هو أنهم جعلونا فخورين للغاية”.

أداء استثنائي

كما شدد الرئيس الفرنسي على الأداء “الاستثنائي” لمبابي بشكل خاص، قائلًا “بكل صراحة لست في أفضل موقع للتخفيف عن الناس الليلة لأنني كنت حزينًا مثله على الأقل”.

خلص ماكرون إلى أن “ما تخبرنا به هذه المباراة أيضًا هو أنه لا يوجد سيناريو مكتوب مسبقًا، إنه (الفوز) ممكن دائماً”.

زيارة الإليزيه

كما أكد الرئيس الفرنسي أنه سيستقبل لاعبي المنتخب في الإليزيه لكن من دون تحديد موعد لذلك.

إذ سيتوجه ماكرون، اليوم الاثنين، إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، الموجودة قبالة سواحل مصر للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية.