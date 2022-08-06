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فيديو يحبس الأنفاس.. أنقذ طفله من الموت في أقل من ثانية!

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 9:55 مساءً
لحظة نجاة الأب وطفله من صدم سيارة مسرعة

لحظة نجاة الأب وطفله من صدم سيارة مسرعة

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر بشكل واضح كيف نجا والد وولده من موت محقق في أحد شوارع ولاية بارا وسط شمالي البرازيل.

وأظهر مقطع التقطته كاميرات المراقبة، الأب وهو يُجلس طفله على مقعد الدراجة النارية، قبل أن يتفاجأ بسيارة مُسرعة تتجه نحوه.

وفي اللحظة الأخيرة، سارع الرجل إلى إنقاذ صغيره الذي يبلغ سنة واحدة وانتشاله من مقعد الدراجة النارية قبل أن تصطدم به السيارة.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مدينة ساوفيليكس دوزينغو تعرفت على سائق السيارة واستدعته للتحقيق.

 

 

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