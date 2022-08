فيديو يحبس الأنفاس.. أنقذ طفله من الموت في أقل من ثانية!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر بشكل واضح كيف نجا والد وولده من موت محقق في أحد شوارع ولاية بارا وسط شمالي البرازيل.

وأظهر مقطع التقطته كاميرات المراقبة، الأب وهو يُجلس طفله على مقعد الدراجة النارية، قبل أن يتفاجأ بسيارة مُسرعة تتجه نحوه.

وفي اللحظة الأخيرة، سارع الرجل إلى إنقاذ صغيره الذي يبلغ سنة واحدة وانتشاله من مقعد الدراجة النارية قبل أن تصطدم به السيارة.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مدينة ساوفيليكس دوزينغو تعرفت على سائق السيارة واستدعته للتحقيق.

A rapidez de um pai salvou a vida do filho, um bebê de colo, que poderia ter sido atingido por um carro. O caso, registrado em vídeo, ocorreu em São Félix do Xingu, sudoeste do Pará, no sábado (30), e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (1º). pic.twitter.com/v7a7cNqzhv

— 98 FM Natal (@98FMNatal) August 2, 2022