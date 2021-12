فيديو يحبس الأنفاس.. إنقاذ رضيعين من تحت الأنقاض في ولاية كنتاكي المنكوبة

تمكن عناصر الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية من إنقاذ رضيعين من تحت الأنقاض جراء الأعاصير المدمرة التي اجتاحت 8 ولايات أمريكية.

وأهرت لقطات كاميرا ضباط الشرطة في كنتاكي وهم يسحبون طفلين من تحت الأنقاض، من داخل منزلهما في ولاية (كنتاكي) الأمريكية وألقى بهما في حديقة المنزل وعثر عليهما في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقالت كلارا لوتز جدة الرضيعين، كادن 15 شهرا ودالاس 3 أشهر، إن الأعصار مزق حوض استحمام الذي كانا يحتمان به وحمله من على الأرض وبداخله الرضيعين وألقا بهما بعد ذلك داخل المنزل.

وأضافت الجدة لقناة ويفي على موقعها الإلكتروني: “أن المنزل بدأ في الاهتزاز وأن الشيء التالي الذي أدركه، أن الحوض قد رفع من يدي ولم استطع الصمود”.

وتم العثور على حوض الاستحمام في فناء المنزل وهو مقلوب رأسا على عقب وتحته يوجد الرضيعان.

Images of the rescue of 2 babies from the wreckage of a house in the tornado disaster on December 10 in the US state of Kentucky were published. pic.twitter.com/D2ScVMZwyv

— HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@Hak2050) December 23, 2021